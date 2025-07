Confcommercio Provincia di Cremona mette in guardia contro la diffusione dei cosiddetti contratti pirata: contratti collettivi sottoscritti da sigle prive di rappresentatività effettiva, usati da alcune imprese per comprimere artificialmente il costo del lavoro. Una crescita che si misura non solo in termini di numerosità dei Ccnl non rappresentativi che riguardano il settore, 41 in totale, ma anche per il numero in termini assoluti di lavoratori coinvolti.

Il fenomeno ha numeri impressionanti. Secondo i dati del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), su mille contratti collettivi più di 250 riguardano il settore terziario ma solo una quarantina hanno una reale applicazione. Di questi, solo 18 sono firmati da Cgil, Cisl, Uil. Gli altri, generano un divario retributivo annuo lordo tra 3 mila e 8 mila Euro, con pesanti ricadute contributive.

Si tratta dunque non solo di una forma di dumping economico, ma anche di un danno sociale, perché colpisce le tutele future dei lavoratori e altera gravemente la concorrenza, interessando proprio il terziario, che rappresenta il cuore pulsante dell’economia cremonese. Con oltre 14.200 imprese e più di 91 mila addetti, il settore terziario cremonese contribuisce in maniera decisiva alla ricchezza e alla tenuta sociale del territorio. Non si tratta soltanto di commercio o turismo, ma anche di servizi avanzati, logistica, digitale, attività professionali. Settori dove il capitale umano, la qualità delle relazioni di lavoro e la correttezza delle regole fanno la differenza.

“Non possiamo più far finta di niente – dichiara Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona – Dietro a numeri e sigle ci sono persone in carne e ossa. È come quando in uno stesso ristorante ci sono due camerieri che fanno esattamente lo stesso lavoro, stessi turni, stesse responsabilità. Solo che uno prende 1.400 Euro al mese perché lavora con un contratto Confcommercio firmato con le grandi sigle sindacali, mentre l’altro, assunto con un contratto pirata, si ferma a mille Euro. E magari nemmeno accede a welfare aziendale, sanità integrativa o formazione. È una concorrenza sleale non solo tra imprese, ma tra lavoratori. È dumping sociale ed economico”.

Secondo le recenti inchieste sul dumping contrattuale, questo fenomeno non è più circoscritto a piccole sacche marginali, ma si sta radicando in diversi comparti del terziario, anche nella nostra provincia, dove il costo del lavoro rappresenta una voce importante e dove la pressione competitiva è altissima. Ma se per le imprese può sembrare, a prima vista, un risparmio, in realtà significa esporsi a rischi enormi: sanzioni, contenziosi legali, perdita di benefici fiscali e contributivi, esclusione dai sistemi di welfare bilaterale, isolamento sul piano delle relazioni sindacali.

“Applicare un contratto non rappresentativo – spiega il Presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni – non è solo una scorciatoia scorretta. È un boomerang che può mettere in ginocchio l’azienda stessa. Non si costruisce sviluppo economico su fondamenta fragili o su logiche opportunistiche. La qualità del lavoro e la competitività viaggiano insieme”.

Il fenomeno colpisce in particolare anche il settore dei pubblici esercizi, come sottolinea Alessandro Lupi, Presidente di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi): “Nei giorni scorsi Fipe ha pubblicato un nuovo manuale contro il dumping contrattuale, uno strumento concreto per tutelare imprese e lavoratori. Nei pubblici esercizi il fenomeno dei contratti pirata è particolarmente grave: crea concorrenza sleale e abbassa la qualità del lavoro. Difendere la legalità contrattuale significa garantire condizioni e regole uguali per tutti, proteggendo chi lavora seriamente e salvaguardando il valore del nostro settore”.

Confcommercio Provincia di Cremona ricorda che i contratti sottoscritti con Cgil, Cisl e Uil garantiscono tutele certe ai lavoratori, flessibilità e strumenti concreti per le imprese, dall’organizzazione degli orari alla gestione della stagionalità, fino all’accesso alla bilateralità che eroga servizi fondamentali per imprese e dipendenti, come formazione, sanità integrativa, sicurezza sul lavoro, gestione delle crisi.

“Difendere i contratti legittimi significa proteggere le persone, il valore delle imprese e il futuro stesso dell’economia cremonese – conclude Badioni – Non possiamo permettere che chi rispetta le regole venga spinto fuori mercato da chi gioca sporco sui diritti e sui salari”.

Confcommercio Provincia di Cremona si pone l’obiettivo di supportare con continuità le imprese associate nella verifica della corretta applicazione contrattuale, promuovere la cultura della legalità e collaborare con istituzioni e organi di controllo per contrastare ogni forma di dumping contrattuale.

