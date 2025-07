È stato consegnato al Museo Antoine de Saint-Exupéry (Mase) di Alghero dal professore Fabio Perrone su indicazione della direttrice della Biblioteca Statale di Cremona Raffaella Barbierato il Qr Code che consente di ascoltare da qualsiasi dispositivo personale mobile la versione audio e Lis (Lingua dei Segni Italiana) del “Piccolo Principe“.

Il progetto “BibliotecAperta, libri tra le mani” (finanziato con fondi Pnrr “Next Generation Eu”, curato dalla Biblioteca Statale di Cremona, realizzato dall’Associazione Guanti Rossi di Milano e diffuso grazie alla collaborazione dell’Academia Cremonensis e del Rotary Club Homaranismo) è stato inserito nell’ambito delle celebrazioni del 125° anniversario della nascita dello scrittore e aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry e della ricorrenza “Le Petit Prince Day“, Giornata Internazionale del Piccolo Principe.

L’evento ha visto nella sede del Mase di Alghero la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Alghero Raffaella Sanna; del direttore artistico del museo, Massimiliano Fois; del generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, comandante dell’Aeronautica Militare per la Regione Autonoma della Sardegna; del generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica; degli ex comandanti dell’Aeroporto Militare di Alghero-Fertilia, Generale Bruno Mariani e colonnello Francesco Demontis; del Tenente di Vascello Gianluca De Luca, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo; del Console di Spagna in Sardegna, avvocato Fabio Bruno.

Da oggi, all’interno della Torre Aragonese, sede del museo Mase di Alghero, sarà possibile ascoltare l’intera opera del “Piccolo Principe” realizzata a Cremona nella versione audio e Lis, quest’ultima interpretata da Nicole Vian, ed ammirare contestualmente i cimeli e le opere letterarie di Antoine de Saint-Exupéry esposti nell’unico museo europeo a lui dedicato.

