Dazi, Fumarola “Strategia forte da Ue o effetti sarebbero devastanti”

ROMA (ITALPRESS) – “I dazi ci preoccupano molto perché” secondo le stime “interesserebbero circa 150mila lavoratori, è un lusso che il Paese non può permettersi. L’Ue deve mettere in campo una strategia forte facendosi trovare pronti ad ogni evenienza, in questa strategia serve il coinvolgimento forte delle parti sociali”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del XX Congresso confederale.

