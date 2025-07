Italgas e Cadent rinnovano la collaborazione strategica

ROMA (ITALPRESS) – Innovazione, digitalizzazione, decarbonizzazione e gas rinnovabili. Sono i temi al centro della cooperazione strategica tra Italgas e Cadent, che hanno rinnovato il Memorandum of Understanding siglato nel 2023. Italgas è il primo operatore nella distribuzione del gas in Europa, con circa 13 milioni di utenze servite e una rete di distribuzione che si estende per oltre 154 mila chilometri. Cadent gestisce la più estesa rete di distribuzione del gas naturale del Regno Unito. Il rinnovo del Memorandum conferma l’unità di intenti nel rendere le infrastrutture energetiche sempre più resilienti e sicure e allo stesso tempo accelerare il percorso di decarbonizzazione.

sat/gtr