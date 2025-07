“Ho avuto molta paura, perché temevo che tirassero fuori un coltello“: con queste parole l’uomo di 42 anni aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì racconta di quella mezz’ora da incubo, in balìa di due giovanissimi ubriachi, che lo hanno preso a calci e pugni.

Lui, liutaio giapponese, residente a Cremona dal 2001, era uscito presto la mattina, come era solito fare, per andare a correre. “Intorno alle 4.20 sono andato ad un distributore automatico per prendere uno yogurt e fare colazione, poi ho iniziato a camminare in piazza Stradivari, parlando al telefono con un cliente del Giappone”.

E proprio mentre si trovava nella strada che porta verso piazza del Comune, il 42enne è stato avvicinato da due ragazzini in bicicletta, presumibilmente minorenni. “Uno era piccolo e magrolino, l’altro più massiccio” racconta ancora la vittima”. “Erano palesemente ubriachi, e nei cestini delle biciclette avevano diverse bottiglie di superalcolici. Avevano un atteggiamento nervoso e aggressivo, tanto che hanno iniziato ad urlare e a colpirmi con dei pugni“.

Il liutaio ha cercato di scappare, ma è caduto, e i due si sono accaniti contro di lui, prendendolo a calci. “Mi era caduto il telefono, e hanno colpito anche quello, spaccandolo. Inoltre in quel momento credo di aver perso gli occhiali”, racconta ancora.

Dopo essersi rialzato è scappato di nuovo, ma i due aggressori lo hanno inseguito fin davanti alla Bnl, dove lo hanno bloccato e spintonato contro una macchina, ricominciando a prenderlo a pugni. “Ad un certo punto è passata un’auto, che ha fatto retromarcia, e i due sono scappati”.

Il 42enne è quindi tornato verso casa, dove ha chiesto aiuto ad un’amica affinché chiamasse i soccorsi, che lo hanno raggiunto in via Oscasali, insieme alle pattuglie della Volante. “Mi hanno portato in ospedale, e sono uscito intorno alle 10 della mattina” conclude l’uomo. “Abito a Cremona da oltre 20 anni, ma all’epoca non era così”.

Qualche ora prima, intorno alle 11, un’altra aggressione si era consumata, in piazza Marconi. In questo caso la vittima è stata un ragazzo di 22 anni.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata