Cerimonia di proclamazione giovedì mattina al Campus di Cremona del Politecnico di Milano: 33 giovani hanno conseguito il titolo in Ingegneria, completando il percorso triennale.

I 6 neolaureati in Ingegneria Informatica, avendo presentato alcuni elaborati come prova finale durante gli studi, non hanno dovuto discutere la tesi; mentre i 27 neolaureati in Ingegneria Gestionale, a seguito di un’esperienza vissuta in azienda quale completamento della formazione accademica, hanno illustrato alla commissione i relativi progetti.

Nicolò Grassiccia, 22 anni della provincia di Varese, si è occupato di “Analisi e miglioramento dell’efficienza produttiva: focus su setup e scarti” in un’azienda del settore automotive. Proseguirà gli studi, che lo condurranno anche all’estero. Anna Gaino, 25 anni di Casalbuttano, ha apprezzato la qualità della didattica e per il futuro sa già quale strada intraprendere.

Il servizio di Federica Priori

