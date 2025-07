Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il calendario scolastico per l’anno 2025/2026. In Lombardia si tornerà tra i banchi venerdì 12 settembre 2025, mentre l’ultima campanella suonerà lunedì 8 giugno 2026. Come sempre, non mancheranno festività e ponti.

Le vacanze di Natale inizieranno tra il 22 e il 24 dicembre 2025, a discrezione delle scuole, e termineranno il 6 gennaio 2026. Le vacanze di Pasqua, invece, sono previste dal 2 al 7 aprile 2026.

Diversi i ponti e le sospensioni delle lezioni: si segnala lo stop del 2 maggio, dopo la Festa dei Lavoratori; del primo giugno, a ridosso della Festa della Repubblica, e di Carnevale, con chiusure programmate a livello regionale.

Le scuole rimarranno chiuse, inoltre, per le principali festività nazionali come il primo novembre per la festa di Tutti i Santi, l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione, il 25 Aprile per la Festa della Repubblica, il primo maggio per la Festa dei Lavoratori e, infine, il 2 giugno per la Festa della Repubblica.

© Riproduzione riservata