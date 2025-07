Ue, Razza “Preoccupa l’aumento delle tasse sulle imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta che viene da parte della Commissione Europea non ha tenuto conto di nessuno dei rilievi del dibattito del Parlamento. Grazie al lavoro del vicepresidente Fitto le politiche di coesione nel loro complesso aumentano la dotazione, ma siamo molto scontenti per il taglio sull’agricoltura e siamo molto preoccupati dall’aumento dell’imposizione fiscale sulle imprese”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, in merito al Quadro finanziario pluriennale presentato dalla Commissione Ue.

