Aslanov “Con accordo Sofaz-Enfinity rapporti forti Italia-Azerbaigian”

ROMA (ITALPRESS) – “Con questo investimento i rapporti tra i due Paesi (Azerbaigian e Italia) saranno molto forti. Nel periodo della transizione energetica lo sviluppo del settore rinnovabile è molto importante, e qui noi abbiamo una collaborazione che durerà per molti anni”. Così l’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, ha commentato l’accordo siglato oggi a Roma tra l’azerbaigiana Sofaz ed Enfinity Global per l’acquisizione da parte di Sofaz di una partecipazione del 49% in un portafoglio di impianti fotovoltaici da 402 MW in Italia.

lcr/mrv

© Riproduzione riservata