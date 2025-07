Ceschiat “Accordo Sofaz-Enfinity è conferma di leadership”

ROMA (ITALPRESS) – L’accordo siglato oggi a Roma da Enfinity Global con l’azerbaigiana Sofaz rappresenta “una crescita e una conferma di leadership nel settore energetico rinnovabile in Italia”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Alessandro Ceschiat, general manager per l’Italia di Enfinity Global. E’ stato siglato oggi a Roma un accordo tra l’azerbaigiana Sofaz ed Enfinity Global per l’acquisizione da parte di Sofaz di una partecipazione del 49% in un portafoglio di impianti fotovoltaici da 402 MW in Italia.

