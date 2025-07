Dopo il grande successo del concerto del Casalmaggiore International Music Festival lo scorso 12 luglio, che ha incantato il pubblico cremonese con una serata di alto livello artistico, il Cremona Summer Festival entra nel vivo con due nuovi appuntamenti nel weekend del 19 e 20 luglio, presso l’Auditorium “Giovanni Arvedi”. Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 19 luglio alle ore 20:30, nell’ambito della Cremona International Music Academy, si terrà il Concerto dei Vincitori 2024 con la Festival Orchestra, un appuntamento ormai atteso del festival che vedrà protagonisti i giovani vincitori del concorso dell’anno precedente dell’Academy: accompagnati dalla Festival Orchestra, offriranno al pubblico un’esibizione di grande impatto emotivo e tecnico.

Fondata e diretta dal violinista e docente del Boston Conservatory Mark Lakirovich, la Cremona International Music Academy riunisce ogni anno studenti di talento e maestri di fama mondiale in un intenso programma formativo che combina lezioni individuali, musica da camera, concerti pubblici e concorsi internazionali per archi e pianoforte; l’Academy rappresenta una delle più importanti realtà di alta formazione musicale estiva in Europa: ogni anno accoglie a Cremona più di 100 studenti provenienti da tutto il mondo, affiancati da un corpo docente internazionale di oltre 40 maestri.

Domenica 20 luglio alle ore 21, nell’ambito del Casalmaggiore International Music Festival, andrà in scena invece “Il Romanticismo in musica – Da Franck a Clara Schumann”, un raffinato programma che, dopo il trionfale debutto del 12 luglio, segna il ritorno del festival con un omaggio al Romanticismo musicale europeo attraverso capolavori di César Franck (Sonata per violino e pianoforte in la maggiore), Franz Schubert (Quintetto “La Trota” in la maggiore D.667), Johannes Brahms (Quartetto per archi n.2 in la minore op. 51) e Clara Schumann (Tre Romanze per violino e pianoforte), rara gemma della musica da camera.

In scena artisti di altissimo profilo come Vladimir Bukac, Yena Lee, Agnes Langer, William Wei e l’Abel Quartet, affiancati dai musicisti del Lucete Trio e da due giovani talenti alla loro prima esperienza nel festival: Christian Markle (pianoforte) e Joshua Chavez (contrabbasso).

Il Casalmaggiore International Music Festival, attivo dal 1997, è una delle più longeve e apprezzate realtà musicali estive in Italia. Ogni anno trasforma Casalmaggiore in un centro culturale dinamico, con decine di concerti, masterclass e un vivace scambio internazionale. Il festival valorizza i giovani talenti offrendo loro opportunità concrete di crescita artistica in un contesto di grande qualità e accoglienza.

Due appuntamenti imperdibili che confermano Cremona come capitale della grande musica d’estate, grazie alla sinergia tra formazione, cultura e apertura internazionale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival, e rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi all’eleganza formale, alla musica raffinata e alla poesia visiva di una delle tradizioni sceniche più antiche e influenti del mondo.

Il Cremona Summer Festival 2025 è promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass”, con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

Per il programma completo e aggiornamenti: www.cremonamusicfestival.it

© Riproduzione riservata