Milano, La Russa “Se Sala non ha maggioranza tragga le conseguenze”

MILANO (ITALPRESS) – “Il garantismo non c’entra in questo. Io non chiedo le dimissioni per l’azione giudiziaria. Ho detto che questo ‘Salva Milano’ è un ‘Salva giunta Sala’: la giunta Sala dimostri di avere la maggioranza sull’urbanistica. Se non ha la maggioranza su una linea che per Milano è fondamentale, tragga le conseguenze”. Così il presidente del senato Ignazio La Russa a margine di un evento a Milano dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rispondendo alle domande dei giornalisti sull’inchiesta urbanistica che ha colpito il comune lombardo.

xh7/trl/mca2