Milano, Salvini “I cittadini tornino ad esprimersi”

MILANO (ITALPRESS) – “Non commento le inchieste” sull’urbanistica. “Da milanese, prima che da ministro, sono preoccupato. Sarebbe opportuno che fossero i cittadini a poter tornare a esprimersi. A Sala e alla sinistra che non governa Milano da troppo tempo contesto l’immobilita. La città è ferma, invece di andare avanti torna indietro. Chiedo che i milanesi possano tornare a scegliere una nuova amministrazione, non per le inchieste da cui spero possano uscire tutti innocenti, ma chiedo che Milano torni a correre. Cosa che per colpa di Sala non sta facendo”. Cosi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento nel capoluogo lombardo.

xm4/trl/mca2