Nuova Jeep Avenger 4xe, ideale anche per l’offroad

ROMA (ITALPRESS) – Una vettura che riassume in sé i valori principali della gamma: libertà, avventura, autenticità e passione. Così si può riassumere la nuova Jeep Avenger 4xe. Il cuore della vettura è un sistema ibrido che si compone di un motore termico da un litro e due che eroga 136 cavalli accoppiato con due motori elettrici da 21 kilowatt ciascuno collocati nelle parti anteriori e posteriori dell’auto per un totale di potenza del sistema di 145 cavalli e 230 Nm di coppia. La sua velocità massima è di 194 chilometri orari, 10 in più rispetto alla versione e-Hybrid, e vanta un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 9 secondi e mezzo. Un sistema che quindi consente il suo utilizzo tanto in ambito urbano quanto offroad, tenendo insieme un’accelerazione più rapida e una velocità massima più elevata, con un aumento molto lieve delle emissioni di CO2. La peculiarità della 4xe è proprio garantire il massimo della manovrabilità indipendentemente dal tipo di terreno.

tvi/sat/gtr