Open Arms, Salvini “Qualcuno non si rassegna, ma non sono preoccupato”

MILANO (ITALPRESS) – “Hanno fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. Cosi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento nel capoluogo lombardo, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul ricorso in Cassazione depositato dalla Procura di Palermo contro la sentenza che lo ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda Open Arms.

