“La lista civica ‘Novità a Cremona’ appoggerà sicuramente il progetto di un collegamento diretto tra Cremona e Orio al Serio: prevista per il 2026 e voluta dall’amministrazione comunale. Ci sembra, finalmente, una buona idea. E noi siamo per appoggiare tutto quello che può portare beneficio alla città”: a dirlo è Alessandro Portesani, capogruppo in consiglio comunale della lista civica.

“Ci sembra opportuna – prosegue – anche la scelta di finanziare questo importante servizio con i fondi raccolti attraverso l’imposta di soggiorno che è salita grazie ad un 10% degli afflussi in città. Una sorta di ‘economia circolare’ applicata al settore turistico che ci piace molto”.

“Mi sembra che questa decisione vada poi ad insistere su due punti che noi pensiamo essere fondamentali – chiosa il capogruppo – Il primo: quello turistico. Per attrarre nuovi visitatori nella città del Torrazzo occorre rendere praticabili, facili ed economici i percorsi. Sappiamo bene quante volte il nostro territorio è caduto in un terribile cono d’ombra a causa di collegamenti scadenti e impraticabili. Serve dunque uno strumento agile come la navetta che accompagni il visitatore dalla scaletta dell’aereo direttamente in Piazza del Comune. E questo è opportuno soprattutto in un anno, il 2026, che vedrà tutta la Lombardia impegnata con i giochi olimpici di Milano e Cortina, con un flusso di turisti e sportivi provenienti da tutto il pianeta”.

“Il secondo: quello di rendere un servizio importante ai nostri cittadini. Sappiamo bene, infatti, quanti cremonesi si servono dello scalo orobico sia per viaggi di vacanza, sia per trasferimenti per ragioni di lavoro. Una navetta di questo genere è utile sotto tanti punti di vista. Dal risparmio economico del pagamento del parcheggio fino al miglioramento dell’ambiente, lasciando ferme il numero più numeroso di autovetture”, conclude Portesani.

