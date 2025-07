Sono 26 i sindaci della provincia di Cremona che hanno ricevuto nella scorsa giornata una pergamena celebrativa nell’ambito del progetto “Polis”, promosso da Poste Italiane. Un simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione mostrata durante la realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni.

Il progetto “Polis” prevede la riqualificazione degli uffici postali dei comuni al di sotto dei 15 mila abitanti con una serie di interventi che, oltre alla ristrutturazione completa delle sedi, comprendono nuovi dispositivi digitali, soluzioni per l’inclusione e l’accessibilità, infrastrutture di rete e soprattutto l’erogazione a sportello di una molteplicità di servizi della Pubblica Amministrazione.

Nei comuni della provincia di Cremona dove “Polis” è stato realizzato, i cittadini possono già cogliere appieno il valore aggiunto della vera e propria trasformazione degli uffici postali completamente rinnovati, più efficienti, accoglienti, inclusivi e, grazie al primo step di ampliamento dell’offerta postale tradizionale, ottenere a sportello i certificati Inps, i documenti anagrafici, le pratiche giudiziarie.

I primi risultati sono evidenti: i cittadini possono accedere a una vasta gamma di servizi con tempi di attesa notevolmente ridotti, evitando spostamenti talvolta lunghi e difficoltosi soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Con il progetto “Polis”, che su Cremona e provincia interesserà 101 uffici postali dei 111 comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, Poste Italiane si pone l’obiettivo di operare sul territorio non solo come società di servizi, ma anche come presenza continua attraverso progetti, interventi e iniziative concrete.

