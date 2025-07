Rimini, Bolzano e Venezia le città più a rischio overtourism

ROMA (ITALPRESS) – Rimini, Venezia e Bolzano si confermano, per il secondo anno consecutivo, sul podio delledestinazioni più esposte all’overtourism nella mappa dell’Indice Complessivo di SovraffollamentoTuristico, elaborata dall’Istituto Demoskopika.Sale a dieci il numero delle realtà con un livello di sovraffollamento turistico classificato come“Molto Alto”, con effetti crescenti sulla vivibilità dei territori, la resilienza dei sistemi locali e lasostenibilità complessiva delle destinazioni coinvolte. Nella top ten anche Livorno, Napoli, Trento eVerona, si affiancano quest’anno anche Milano, Roma e Trieste.L’indice si configura come uno strumento preliminare di governance dei sistemi turistici locali,finalizzato a orientare politiche più consapevoli.Nel livello “Alto” dell’indice si collocano anche Aosta, Firenze e Siena, dove la pressione restamarcata, con impatti significativi sulle risorse locali. Non raggiungono la soglia di massima criticità,ma questi territori mostrano segnali di tensione che richiedono interventi mirati di regolazione deiflussi. All’estremo opposto, Rieti, Benevento, Reggio Calabria, Isernia, Avellino e Campobasso siconfermano ai margini del turismo di massa: qui il sovraffollamento resta meno significativo, coneffetti contenuti su infrastrutture e qualità della vita.

sat/mrv

