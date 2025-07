Partenza con il botto nella tre giorni di festa della Lega a Spino D’Adda. A Cascina Carlotta, infatti, la prima serata ha visto la presenza del Ministro Delle Infrastrutture e Trasporti, nonché Segretario Federale del Partito Matteo Salvini, intervenuto per i saluti istituzionali e per affrontare qualche tema attuale del Territorio ma non solo, in primis il raddoppio del ponte di Spino.

“Ovunque vada – afferma Salvini – dal Veneto alla Sicilia, mi chiedono ponti e stiamo sbloccando cantieri fermi da anni. Il passaggio a palazzo Chigi è stato importante. Ho chiesto comunque di fare quello che non si è mai mai fatto: una ricognizione. Dobbiamo capire quali ponti sono in buono stato, quando bisogna fare manutenzione. Quello di Spino è tra le mie priorità anche perché mio nonno era di qui. Quando sono entrato qui, i primi sindaci che ho beccato mi hanno parlato delle strade ovviamente e anche anche nel ponte: lo faremo perché è il mio mestiere”.

Non solo Cremasco, il Ministro si è concentrato anche su due tematiche delicate come lo stallo dell’Autostrada diretta Cremona – Mantova, tematica che da diverso tempo tiene sulle spine la comunità padana; e la preoccupazione relativa ai cantieri ferroviari da completare entro il 31 agosto del 2026, data che segnerà la scadenza del completamento degli interventi finanziati dal PNRR.

“Il Ministero è a disposizione – dichiara il Segretario leghista – ho incontrato i territori di Mantova e di Cremona, la Regione sta facendo da regia. Sto cercando di capire anche io quanti sarebbero gli investitori esteri. La Cremona-Mantova ha senso se viene completata anche la Tirreno Brennero. Eravamo uno dei paesi più avanzati in Europa in materia di autostrade, poi negli ultimi anni ci siamo fermati e adesso dobbiamo recuperare la corsa”.

“Per terminare i lavori entro il 2026 – prosegue il Salvini – stiamo correndo. Le guerre non aiutano, le materie prime salgono, così come l’acciaio. Conto di arrivare alla prossima estate con i compiti fatti”.

Infine, il Vicepremier ha toccato un tema di attualità relativo allo Ius scholae, rilanciato in queste ore da Forza Italia da Tajani e Barelli, ribadendo però il punto di vista del partito: “Non capisco questa fretta. Siamo il paese che concede più cittadinanze in Europa. Al momento non è una priorità, lo ha ribadito anche Pier Silvio Berlusconi”.

Nella serata spazio anche all’assessora regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, che ha anticipato la sua presenza prevista inizialmente per domenica, oltre al Senatore Massimiliano Romeo, l’europarlamentare Silvia Sardone, e la deputata Laura Ravetto.

Una prima serata dunque piena di spunti e confronto utili per i sindaci del Territorio, in primis per Enzo Galbiati di Spino, sostenuti dal consigliere regionale Riccardo Vitari e il segretario provinciale Tiziano Filipponi.

