Santanchè “Gli italiani amano i Balcani, importante lavorare insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani amano i Balcani e i Balcani amano l’Italia. È importante lavorare insieme e poter costruire offerte turistiche che vedano anche questa parte dell’est Europa protagonista”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè in occasione dell’incontro, organizzato al St. Regis di Roma, “Bridging Destinations, Italy -The Balkans Tourism Forum, Ministerial Forum on Italy-The Balkans Tourism”. “Lavoriamo insieme a un programma che ci coinvolga tutti”, ha concluso.

