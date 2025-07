Colosimo “Dare tutto nella lotta alla mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per ricordare chi ha subito la strage di via D’Amelio bisogna dare tutto nella lotta alla mafia con consapevolezza, ma soprattutto bisogna ascoltare quello che ci hanno insegnato le vittime: seguire i fatti per perseguire il crimine, è questo che dobbiamo fare per onorare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta”.

A dirlo è la presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, a margine di un convegno al Palazzo di Giustizia di Palermo.

