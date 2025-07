Una location da sogno che parla cremonese, per uno dei tormentoni di questa estate 2025: il nuovo videoclip di Fedez e Clara, “Scelte stupide” è stato interamente girato nella splendida Villa Zaccaria, a Bordolano, cuore della provincia cremonese.

A confermarlo è lo staff della villa stessa: “Ogni fotogramma è stato girato qui, a Bordolano, tra i nostri interni eleganti e i giardini avvolgenti. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come location per una produzione così potente, dove musica e immagine si fondono in perfetta armonia”.

Il videoclip – diretto da Byron Rosero insieme allo stesso Fedez – racconta, tra immagini eleganti e atmosfere sofisticate, una storia di scelte e riflessioni: la location cremonese, con la sua architettura signorile e i paesaggi eleganti, ha fornito un set perfetto per questo brano che è tra i più passati dalle radio.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata