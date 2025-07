Dopo le presentazioni-evento andate sold out che hanno toccato varie città d’Italia e fatto registrare il quarto posto in classifica al Box Office, dietro Superman, Jurassic World e F1, il 22 luglio il documentario School of Life torna nelle sale con 47 proiezioni in diverse città italiane, tra cui Milano, Cremona, Treviglio, Monza, Orio, Brescia, Stezzano, Bellinzago Lombardo, Erbusco.

School of Life, diretto da Giuseppe Marco Albano, è una produzione Groenlandia e Rai Cinema e racconta la storia della non profit Still I Rise e del suo fondatore, il cremonese Nicolò Govoni, protagonista del documentario.

Il docu-film in Lombardia sarà proiettato a Milano all’UCI Cinemas Bicocca, Anteo Spazio Cinema e Anteo Palazzo del Cinema; a Cremona All’Anteo Spazio Cinema, a Monza al Capitol Anteo Spazio Cinema; a Treviglio all’Anteo Spazio Cinema, a Bergamo all’UCI Cinemas Orio; a Brescia al Cinema Nuovo Eden; a Stezzano presso l’Arcadia Cinema; a Bellinzago all’Arcadia Bellinzago Lombardo e a Erbusco presso Arcadia Cinema Porte Franche.

Nella maggior parte del mondo, la scuola è un ambiente di sviluppo cruciale in cui crescere, formarsi e trovare autorealizzazione. Poi ci sono alcuni posti in cui la scuola ti salva la vita.

La missione dell’organizzazione no-profit Still I Rise è risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un modello educativo all’avanguardia che mira a fornire un’istruzione eccellente, gratuita, a tutti i bambini del mondo.

Il docu-film racconta le storie di questi bambini e la loro vita quotidiana nelle strutture fondate dall’organizzazione, un viaggio che percorre gli angoli meno battuti della Terra, alla scoperta di alcuni degli scenari più complessi del mondo, dove solitamente i bambini non hanno futuro, ma trovano nelle Scuole di Still I Rise la prospettiva di un domani migliore.

Nicolò Govoni è scrittore e attivista per i diritti umani, Presidente e CEO di Still I Rise. Cresciuto a Cremona, a vent’anni si è unito a una missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni laureandosi in giornalismo.

Nel 2018 ha fondato Still I Rise, un’organizzazione umanitaria indipendente che garantisce istruzione di eccellenza per i bambini più vulnerabili e oggi operativa in Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia, India e Sud Sudan.

Still I Rise è la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il prestigioso percorso di Baccalaureato Internazionale ai bambini profughi e vulnerabili.

Nel 2020 Nicolò è stato nominato al Premio Nobel per la Pace e nel 2023 lo è stata Still I Rise tutta. Attualmente vive e lavora a Nairobi. Ha pubblicato con Rizzoli Bianco come Dio (2018), Se fosse tuo figlio (2019), il libro fotografico Attraverso i nostri occhi (2020), Fortuna (2021), Ogni cambiamento è un grande cambiamento (2022), Un Mondo Possibile (2024) e con Still I Rise – Edizioni Altrove (2023).

La sua storia e quella di Still I Rise sono presenti anche su sussidiari e antologie per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

