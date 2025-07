Siracusa, la Polizia di Stato sostiene la donazione di sangue

SIRACUSA (ITALPRESS) – “Noi siamo in prima linea per la raccolta di sangue partendo dal sacrificio dei nostri colleghi che hanno perso la propria vita per il Paese. Cerchiamo di sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza della donazione di sangue per dare vita a persone che hanno bisogno”. Così Francesco Giuffrida, presidente associazione DonatoriNati della Polizia di Stato di Siracusa, a margine dell’evento dell’Asp in ricordo ricordo delle vittime della mafia e di sensibilizzazione per la donazione di sangue.

xe4/ads/mca3

© Riproduzione riservata