Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): “Nel Sentiero del respiro salute e sviluppo sostenibile”

(Adnkronos) – “Abbiamo scelto di far ripartire un movimento di sviluppo sostenibile del territorio che portasse attrattività turistica da un lato e offrisse una piattaforma culturale ed educazionale non solo per i pazienti affetti da patologie respiratorie, ma anche a coloro che, con l’opportunità” di percorrerlo, “riusciranno a focalizzarsi sul well-being e la lotta al fumo: abbiamo infatti dotato il nostro sentiero di ben 22 cartelli informativi con QR code per creare non solo un viaggio educazionale, ma anche digitale”. Così Stefano Mecchia, Senior Director Communication & Corporate Public Affairs di Chiesi Italia, spiega il progetto ‘Sentiero del respiro’, frutto della collaborazione tra la Regione Veneto e la farmaceutica, che promuove natura, salute e sviluppo sostenibile.

Il percorso naturalistico-educazionale di 4 chilometri che parte dall’interno del Castello di Andraz nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), nel cuore delle Dolomiti, patrimonio Unesco, e prosegue nel bosco antistante, “incarna perfettamente l’approccio di Chiesi Italia alla sostenibilità ambientale e al valore condiviso – sottolinea Mecchia – Speriamo di generare e indurre un impatto positivo verso l’ambiente che ci circonda in linea con il nostro impegno di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2035, per la salute, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio”. Il progetto, illustra Mecchia, “parte dalla realizzazione di un sentiero fisico. Abbiamo scelto, assieme alla Regione, il comune di Livinallongo del Col di Lana, piccolo comune sito tra Alleghe e Cortina d’Ampezzo, che è stato più impattato dalla tempesta di Vaia del 2018 che si è abbattuta con venti al di sopra di 200 chilometri orari, distruggendo più di 18 milioni di alberi tra Friuli, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Sentiero del respiro inizia dal meraviglioso castello di Andraz, dell’anno 1000 e si inerpica sulla montagna antistante. Non è solo un luogo fisico – precisa Mecchia – ma una piattaforma culturale perché ha una sua presenza digitale: è geolocalizzato su tutte le principali piattaforme e chi percorre la strada meravigliosa del Passo Falzarego può notarlo ed essere portato a percorrerlo”. Inoltre, “tutti i contenuti educazionali e formativi enfatizzano come una migliore qualità dell’aria significhi benessere respiratorio, e quindi prevenzione” delle malattie, ma anche “un beneficio per l’ambiente e per la comunità in cui viviamo”.

Sempre di concerto “con la Regione Veneto, per promuovere la valorizzazione turistico-ricettiva dell’aria, abbiamo ripristinato anche la zona boschiva – continua Mecchia – piantando 10mila nuovi alberi che, oltre a ricreare questa splendida cartolina, contribuiranno all’assorbimento delle emissioni di gas clima, migliorando la protezione e la tenuta del suolo e l’attrattività degli animali del bosco”. All’interno del percorso c’è anche “una palestra di roccia per i cittadini più appassionati e più sportivi”, ma anche “panchine per incrementare, facilitare l’intrattenimento” per i meno sportivi. “I primi 400 metri del cammino – evidenzia Mecchia – sono pavimentati con il legno dei larici abbattuti dalla tempesta di Vaia e sono dedicati alle persone più piccole, in carrozzina, agli ipovedenti e a chi ha problemi di deambulazione, perché possano partecipare a questo percorso naturalistico educazionale. Nella prima parte c’è anche un percorso Kneipp: un meraviglioso ruscello dove vengono amplificate tutte le sensazioni dello stare in mezzo a questo meraviglioso bosco”.