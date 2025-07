Focus Salute – I rovina-vacanze: Cistite, l’emergenza dell’estate

MILANO (ITALPRESS) – Perché le cistiti, le infezioni della vescica, sono più frequenti in vacanza? Che cosa può farle esplodere? Nel novantatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza in che modo i batteri più aggressivi, tra cui l’Escherichia coli, possano attaccare la vescica, partendo dall’intestino. Spiega perché la diarrea, i colpi di freddo e/o i rapporti sessuali possano far detonare una cistite, anche emorragica, e come giocare d’anticipo, per prevenirla.

