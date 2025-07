Brevi considerazioni sulle variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche utilizzando i fondi del risarcimento Tamoil. Viene in mente la vecchia canzone di Edoardo Bennato. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Non hanno ascoltato me e neanche gli oltre mille firmatari delle petizione.

I consiglieri di maggioranza, ma anche buona parte dell’opposizione, mi avevano spiegato che non c’era tempo da perdere, che l’ora delle decisioni irrevocabili era giunta. Poi comunicano che per quest’anno utilizzeranno solo le briciole.

A dimostrazione che l’importante era chiudere la questione in tutta fretta senza un approfondito dibattito.

Mala tempora currunt

Gino Ruggeri

