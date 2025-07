Il 28 settembre Half Marathon Viterbo, sport come valore sociale

VITERBO (ITALPRESS) – Una mezza maratona all’insegna dei grandi obiettivi comunitari. Viterbo è pronta a ospitare il 28 settembre prossimo la prima edizione della “Half Marathon-Città dei Papi”, che nasce nell’ambito della Settimana Europea dello Sport 2025 volta a promuovere l’attività fisica e uno stile di vita salutare in tutta l’Unione. Per la città è l’occasione di aprirsi all’Europa e al mondo, come sottolinea la sindaca Chiara Frontini. Il progetto è promosso dal Parlamento e dalla Commissione UE e da Opes, con il patrocinio del Comune di Viterbo. Oltre alla competizione principale sono previsti percorsi inclusivi e non competitivi per famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità ma anche accoglienza, assistenza e sicurezza per atleti e pubblico grazie al supporto di volontari, protezione civile, forze dell’ordine. Nel centro della città sarà anche allestito il Villaggio dello Sport con stand, attività ludico-sportive e convegni.

spf/glb/azn