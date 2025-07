Il sistema dei trasporti cinese cresce a ritmi esponenziali

ROMA (ITALPRESS) – Il sistema dei trasporti cinese è cresciuto velocemente negli ultimi anni. Gli investimenti per il settore hanno raggiunto i 15,2 trilioni di yuan, corrispondenti a circa 2,1 trilioni di dollari statunitensi dal 2021 al 2024, con un aumento del 23,3% rispetto al periodo precedente.

Alla fine del 2024, il sistema ferroviario cinese ha raggiunto i 162.000 chilometri, con un aumento di 16.000 chilometri rispetto al 2020. Autostrade e vie d’acqua d’alta quota si estendono rispettivamente per 5,49 milioni e 17.600 chilometri. Sono 263 gli aeroporti civili, 22 in più rispetto rispetto al 2020.

