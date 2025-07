Elettrodomestici, scarti alimentari, plastica, vetro, carta e suppellettili di ogni tipo. È questo l’elenco dei rifiuti abbandonati da un cittadino individuato e sanzionato dalla polizia locale di Sospiro al termine di un’indagine condotta con pazienza e determinazione dall’agente scelto Jessica Bernardi.

Il responsabile, che aveva scaricato il materiale in una zona periferica del comune, approfittando delle ore notturne per evitare controlli, è stato rintracciato grazie a un lavoro certosino che dimostra quanto l’abbandono dei rifiuti, purtroppo sempre più frequente, sia tutt’altro che impunito.

“Una pratica incivile che danneggia tutti e che non può più essere tollerata”, fanno sapere dagli uffici comunali. Il trasgressore è stato messo davanti all’evidenza dei fatti e sarà perseguito secondo quanto previsto dalla legge.

Ma non è tutto. Sempre l’agente Bernardi è intervenuta nella notte di venerdì scorso per un altro episodio di inciviltà. Un giovane automobilista ha pensato bene di trasformare piazza Rinascimento in una pista da corsa, compiendo evoluzioni e sgommate a bordo della propria auto, con il risultato di disturbare il silenzio notturno e lasciare vistosi segni sull’asfalto della piazza. Anche in questo caso, l’autore è stato individuato e sanzionato. Oltre alla multa, gli è stato imposto di ripulire l’area dai segni lasciati dai pneumatici.

Soddisfatto il sindaco Fausto Ghisolfi: “È un lavoro prezioso quello svolto dalla nostra polizia locale, e l’agente Jessica Bernardi si sta distinguendo per professionalità e attenzione. Questi interventi dimostrano che il territorio è presidiato e che chi non rispetta le regole ne risponderà”.

Un doppio intervento che non solo ha riportato ordine, ma lancia anche un messaggio chiaro a tutta la cittadinanza: la tutela del bene comune passa anche da azioni concrete e mirate. E a Sospiro, l’occhio dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale non si chiude mai.

