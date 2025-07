Sinner versione… self service: lava a mano la sua Ferrari

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e il… self service per la sua Ferrari. Il tennista azzurro, fresco vincitore di Wimbledon 2025, dove ha battuto Carlos Alcaraz in finale, si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di tornare ad allenarsi in vista del Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto degli US Open 2025, tornei a cui arriverà da campione in carica.

Dopo il trionfo di Londra, Sinner ha annunciato il ritiro dall’entry list del Masters 1000 di Toronto ed è tornato a casa a Sesto Pusteria prima di volare in Sardegna, a Porto Cervo, dove è stato ‘paparazzato’ da alcuni tifosi e appassionati di tennis, che non hanno esitato a chiedergli una foto. Proprio dal Trentino arriva un video, diventato rapidamente virale sui social, che vede Jannik intento a pulire a mano la sua nuova Ferrari.

Grande appassionato di macchine, Sinner avrebbe infatti comprato una ‘Ferrari 812 Competizione’ e, piuttosto che portarla all’autolavaggio, ha deciso di mettersi in giardino, munirsi di spugna e sapone e pulirla a mano.