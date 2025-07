Europeo femminile, Italia ko 2-1 dopo i supplementari. Inghilterra in finale

(Adnkronos) – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei. L’Italia passa in vantaggio con Bonansea al 33′ ma viene raggiunta al 6′ di recupero da Agyemang e sorpassata al 14′ del secondo tempo supplementare da Kelly. Le inglesi aspettano in finale la vincente dell’altra semifinale in programma domani tra Spagna e Germania. Resta un Europeo da applausi per le ragazze di Soncin che si sono fermate a un soffio dall’impresa di tornare a giocare una finale continentale dopo 28 anni.

Il primo tentativo della partita è delle inglesi che affondano a sinistra: cross per il tiro al volo di James, la conclusione è centrale e Giuliani para. Le azzurre replicano con un affondo di Bonansea, l’azzurra calibra però male il cross per Cantore e l’azione sfuma. Al 20′ Inghilterra vicina al vantaggio, palla dentro per Russo che difende bene, poi si gira e calcia ma la palla termina sul fondo. Al 25′ ripartenza di Oliviero ma Lenzini vanifica tutto sbagliando il cross. Al 33′ le azzurre sbloccano la partita al loro primo tiro in porta. Bella combinazione sulla destra tra Caruso e Cantore, palla in mezzo che passa e raggiunge sul secondo palo Bonansea che calcia sotto la traversa e firma il gol dell’1-0. Al 38′ ripartenza veloce dell’Inghilterra con palla a James che calcia, ancora una volta troppo centralmente e Giuliani para.

La ripresa si apre con una chance di raddoppio per le ragazze di Soncin. Contropiede micidiale con Cantore in campo aperto, l’attaccante lecchese entra in area e calcia ma Hampton para. Al 19′ l’Italia perde Girelli per un problema muscolare, entra Piemonte. Con il passare dei minuti l’Inghilterra alza il baricentro ma l’Italia si difende strenuamente concedendo poco alle avversarie. Al 28′ doppio cambio azzurro: escono Bonansea e Cantore, entrano Cambiaghi e Severini. Alla mezz’ora ci prova Stenway dalla distanza ma la palla non trova lo specchio della porta. Poco dopo giallo a Giuliani per perdita di tempo e a Soncin per proteste.

Al 33′ Caruso tenta l’eurogol vedendo Hampton fuori dai pali ma la sua conclusione è imprecisa. Al 36′ si salva l’Italia su un colpo di testa di Bronze, è Oliviero ad allontanare la minaccia. Al 41′ azzurre a un passo dal raddoppio, la pala filtra, Hampton non blocca, Severini da due passi le calcia tra le mani. Al 44′ doppio cambio tra le azzurre con Giugliano e Lenzini sostituite da Greggi e Piga. Al 6′ di recupero arriva la doccia fredda del pari inglese. Su un cross dalla destra Giuliani respinge sui piedi di Agyemang che da centro area mette dentro il gol dell’1-1.

Al 5′ del primo tempo supplementare rischia l’Italia su un cross dalla sinistra, in qualche modo Piga allontana nei pressi della linea di porta. All’8′ gran giocata di Kelly che da destra va in area saltando tre avversari ma concludendo a lato. Al 3′ del secondo tempo supplementare brava Giuliani a respingere un corner molto insidioso. Le inglesi chiudono in attacco e le azzurre, stanchissime, capitolano al 14′ nel modo più amaro, su un rigore concesso per fallo di Severini su Mead. Dagli 11 metri Giuliani respinge il tiro di Kelly ma non può nulla sulla ribattuta in rete della stessa attaccante inglese.