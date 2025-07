Sono 198 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona diffuse questa mattina e disponibili anche sul sito (GUARDA QUI)

Il Centro per l’Impiego di Cremona pubblica 98 offerte, con un’elevata domanda di profili tecnici e sanitari come Oss e Asa per Rsa e strutture per minori. Rilevante anche una significativa richiesta nel settore manifatturiero e alimentare: addetti al confezionamento, impasto e produzione su linea. Non mancano opportunità per figure specializzate in ingegneria, informatica e progettazione, come progettisti, sviluppatori software, ingegneri civili ed elettrici e data engineer.

Nel territorio cremasco si registrano, invece, 42 offerte, concentrate soprattutto su Oss e Asa per l’assistenza domiciliare, operai di produzione e confezionamento nel comparto alimentare, oltre a profili commerciali e di customer care.

A Casalmaggiore si segnalano 27 posizioni aperte, tra cui operai alimentari, muratori, addetti alle pulizie e ruoli tecnico-amministrativi. Sempre richieste anche figure Oss e Asa. Infine, il Centro per l’Impiego di Soresina propone 31 offerte, legate soprattutto all’industria alimentare e figure sanitarie, come Oss e Asa.

