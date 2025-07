Sala “Credo molto nell’onestà di Tancredi, rapporto col PD solido”

MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio prendere una decisione” sul nuovo assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano “con un’urgenza che può portarci anche a fare riflessioni sbagliate , voglio pensarci, nel frattempo attribuisco temporaneamente, sottolineo temporaneamente, alla vicesindaca le deleghe, perché le deleghe a qualcuno vanno date, quindi vanno ad Anna Scavuzzo”. Lo ha precisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della scelta del nuovo assessore dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, a margine di un evento a Milano. “Il rapporto con il Pd è solido – sottolinea Sala – ed è un rapporto che rimarrà solido se non ci sarà nessuna delle due parti che penserà di poter cambiare le regole di ingaggio che abbiamo sempre avuto. Nel senso che è evidente che bisogna parlarsi, ascoltarsi ed è evidente che io a volte taglio un po’ le curve, vado in fretta, ma d’altro canto penso che la mia indipendenza sia stata un valore per tutti e dovrà continuare a essere così”

