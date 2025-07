Si è tenuta a Bogotà, Colombia, dal 16 al 20 luglio 2025, la XII Conferenza Mondiale della razza Bruna. Anafibj era presente a testimoniare la propria esperienza di gestione di questo patrimonio genetico e allacciare le relazioni necessarie ad un proficuo lavoro di sviluppo nei progetti internazionali. Alla Conferenza, infatti, erano presenti delegazioni di oltre 20 Paesi: dal Sud America, ampiamente rappresentato, soprattutto i Paesi Andini, gli USA, l’Europa, fino all’Australia.

I primi due giorni, dedicati alle visite aziendali, hanno portato gli oltre 250 delegati a scoprire le realtà allevatoriali di quello che viene definito ‘Tropico Medio’, ovvero aziende ubicate tra i 2000 e i 3200 m si quota sul livello del mare. Sistemi di allevamento che sfruttano il rigoglioso pascolo e prevedono un’integrazione minerale ed energetica alla mungitura.

Durante il Convegno si è parlato dei punti di forza della razza, soprattutto per la realtà Andina, dove la

Bruna domina il panorama zootecnico, sia in purezza, sia utilizzata come incrocio per migliorare l’adattabilità alle alte quote. Più tecnicamente si è poi affrontato l’evoluzione che la genomica dovrà

prendere nei prossimi anni, includendo anche le informazioni genetiche della linea femminile per

migliorare le stime della popolazione di riferimento.

Sabato e domenica è stata la volta della mostra nazionale della Bruna Colombiana, dove hanno sfilato

nel ring oltre 70 soggetti di ottima fattura morfologica, con buoni caratteri da latte, mammelle ordinate e

solide e arti funzionali.

© Riproduzione riservata