Lo stilista cremonese di adozione Alberto Zambelli è stato premiato alla prestigiosa manifestazione ideata e diretta da Agata Patrizia Saccone e patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana Taomoda week 2025.

Lo show di Zambelli a Taormina è stato elegante e singolare: lo stilista, che ha ricevuto il premio “The Best”, ha voluto in passerella anche dei modelli non professionisti operati al labbro dai chirurghi di Smile House, tra questi l’attore Francesco Bagnasco, già in nomination ai David di Donatello per l’interpretazione nel film “L’arte della gioia” di Valeria Golino.

Non solo quindi l’eleganza della semplicità con le materie prime Made In Italy trasformati in abiti e una produzione a Km 0, una sostenibilità che fa del brand Alberto Zambelli un’eccellenza del nostro territorio apprezzata sulle passerelle di tutto il mondo, ma anche l’aspetto inclusivo della sua arte.

Smile house è una fondazione che si occupa di malformazioni del volto da 25anni, si prendono cura dei pazienti della diagnosi prenatale fino al termine del loro sviluppo psico-fisico. Alcuni di loro sul palco del Teatro Antico hanno arricchito gli abiti di Zambelli con il sorriso che hanno ritrovato grazie a questa fondazione.

Non è la prima volta dello stilista sul palco del Teatro Antico, l’anno scorso alla stessa manifestazione aveva ricevuto il premio per i 30 anni di carriera e i 10 anni dalla nascita del brand.

