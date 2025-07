Dal 25 luglio al 4 agosto, il Parco Didattico Scout, messo a disposizione dal gruppo scout Cngei Cremona 1, accoglierà la trentesima edizione di Arci Festa: un appuntamento che intreccia convivialità, cultura e attivismo, con un ricco programma pensato per tutti.

Ogni sera, a partire dalle 19, il pubblico potrà gustare ottimo cibo, assistere a concerti dal vivo, partecipare a incontri tematici con ospiti e scoprire gli stand di associazioni, autoproduzioni, artigianato locale e handmade. Sarà presente anche una libreria, realizzata in collaborazione con La Feltrinelli di Cremona, oltre allo spazio Arci, dove informarsi sulle attività dell’associazione e dei suoi circoli. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di sostenere l’iniziativa con una donazione all’ingresso.

Cuore pulsante della festa saranno oltre 200 volontari, in gran parte under 35, che hanno lavorato con impegno per offrire una proposta culturale ricca e inclusiva. Tra concerti, laboratori e momenti di confronto, Arci Festa si pone l’obiettivo di diventare uno spazio aperto e accogliente, costruito in rete con numerose realtà del terzo settore e con istituzioni che si occupano di giovani e inclusione sociale.

Il filo conduttore di quest’edizione sarà il tema “Resisti”: “Abbiamo scelto questa parola perché rappresenta bene il nostro sentire in un tempo in cui le scelte politiche, il clima sociale e il dibattito pubblico sembrano andare contro ciò che per noi è giusto e umano. Ogni sera proveremo a declinare la resistenza in pratiche concrete, progetti e idee che ci aiutino a continuare il nostro lavoro di promozione sociale e culturale”, spiegano gli organizzatori di Arci Cremona.

Anche la programmazione musicale, curata dal Circolo Arcipelago in collaborazione con Delta Ramificazioni Culturali, segue questo spirito. Si valorizzeranno voci indipendenti, queer, transfemministe, radicali e profondamente legate ai territori. Dall’alt-rock al jazz, dall’elettronica al cantautorato, passando per collettivi artistici e progetti sperimentali, ogni esibizione sarà un atto di resistenza culturale e un invito a vivere lo spazio pubblico come luogo di scambio e comunità.

Gli incontri culturali della festa si inseriscono all’interno della Trama dei Diritti, lo spazio promosso da Csv Lombardia Sud per sostenere tutte le organizzazioni impegnate nella promozione della cultura dei diritti.

Infine, grande attenzione è riservata all’ambiente: la festa sarà plastic-free, con stoviglie compostabili, raccolta differenziata ben organizzata e una selezione consapevole di fornitori che condividono valori di sostenibilità e responsabilità sociale.

