In programma in Piazza Stradivari, in occasione dell’ultima serata dei Giovedì d’Estate, un’esposizione di Citroen 2CV promossa dal Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (Cavec). Un’opportunità per celebrare il mito di un’auto che ha segnato un’epoca e che ha un ruolo importante nella storia del costume in Francia e in Europa.

Per raccontare una storia iniziata a metà degli anni Trenta, infatti, il Cavec esporrà 25 esemplari, oltre a tre moderne reinterpretazioni del Type H. Dalle auto ai furgoncini, fino a 2CV con carrozzerie diverse utilizzando lo stesso telaio e meccanica, si cercherà di raggiungere un pubblico vasto.

Non mancheranno, poi, alcuni esemplari unici. Su tutti la “Sahara”, versione speciale dotata di trazione integrale grazie a due motori, uno per ciascun asse. Ne sono state costruite, tra il 1958 e il 1966 poco meno di settecento e oggi sono ambitissime tra i collezionisti. Meno rare, ma ugualmente curiose, sono la 2CV con carrozzeria “Burton”, le “Charleston” o la versione “Sport” nei colori bianco e arancio.

“Il ritrovo tra duecavallisti cremonesi è una piacevole odissea”- dichiarano i referenti del gruppo locale di appassionati della piccola auto francese – Ci sono nuovi proprietari e veterani di viaggi epici, che hanno attraversato l’Europa e l’Africa con le loro inseparabili compagne di viaggio. Il nostro gruppo è nato circa trent’anni fa. Nel 1996 le bicilindriche partirono dal Maristella per Amsterdam, cariche di sogni e bagagli, per l’‘International Meeting Friends of 2CV’; nel 1998 andammo a Parigi per celebrare i 50 anni della 2CV. Indimenticabili anche le fughe del fine settimana verso Rimini, affrontate con determinazione e passione”.

Benché inizialmente progettata senza grandi ambizioni (doveva trasportare due contadini e mezzo quintale di patate con un consumo minimo di tre litri ogni cento chilometri) la Citroen 2CV conquistò subito anche gli automobilisti “normali”, raggiungendo un record di longevità: rimase in produzione per oltre quarant’anni, con più di cinque milioni di esemplari costruiti.

“La 2CV è un simbolo di libertà e spensieratezza, è un modello così iconico da unire le generazioni – spiega il presidente del Club Amatori Veicoli d’Epoca Claudio Pugnoli – In questa sua identità ci è parsa in piena sintonia con le serate di shopping sotto le stelle. E dunque le abbiamo dedicato l’esposizione di quest’anno. Anche nella nostra città il modello può vantare un elevato numero di collezionisti appassionati”.

“Ugualmente è in grado di interessare chi non segue le auto d’epoca – prosegue il presidente del club – Perché, solo per citare un paio di esempi, la 2CV è la protagonista del video musicale dei Beatles, o la si ritrova, con a bordo l’agente segreto 007 James Bond nel film ‘Solo per i tuoi occhi’. Proprio per questo siamo sicuri saprà catturare l’attenzione dei tanti partecipanti alla rassegna estiva”.

“Guardiamo al passato ma anche al futuro, – conclude Pugnoli – grazie alla collaborazione di una eccellenza cremonese, la Caselani Carrozzerie, diventata famosa in tutto il mondo per aver riletto il design iconico della Citroen del secondo dopoguerra ed aver realizzato kit estetici che trasformano i veicoli commerciali di oggi in Type H attualizzati. In questo modo si riannodano i fili del passato, in una bella suggestione emozionale”.

“Con piacere, parteciperemo alla manifestazione – conferma Fabrizio Caselani – Esporremo sia alcuni esemplari originali di Citroen 2CV, sia versioni rivisitate come la nostra Type Fourgonnette ispirata, come si evince dal nome, alla iconica 2CV Fourgonnette. Realizzata su base Citroen berlingo viene applicato un kit di conversione in vetroresina il cui design cerca di catturare lo spirito del modello originale rivisitando in chiave moderna volumi e dettagli. È un connubio perfetto tra passato e presente, tra estetica vintage e tecnologia contemporanea. Un vero e proprio incontro tra due epoche che si fondono armoniosamente, come se il tempo non fosse mai trascorso”.

“Il raduno – continua Caselani – sarà un’occasione speciale per condividere emozioni, storie e sogni con appassionati, collezionisti e famiglie unite dalla stessa passione per un’auto che continua a far battere il cuore”.

