Concerto di eccellenza con i giovani talenti dell’Accademia del Ridotto di Stradella venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21, a Cremona, presso il Teatro Filodrammatici. Gli studenti si esibiranno diretti dal professor Georgy Levinov, docente dei corsi dell’Accademia, con il Maestro Aleksandr Tiumentsev al piano. L’evento è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival e rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi all’eleganza formale, alla musica raffinata e alla poesia visiva di una delle tradizioni sceniche più antiche e influenti del mondo.

Il Cremona Summer Festival 2025 è promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass”, con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

ACCADEMIA DEL RIDOTTO

L’Accademia del Ridotto è un progetto di Fondazione Tetracordo Ets, grazie al quale si è costituito un centro permanente di alto perfezionamento musicale con sede principale presso il Ridotto del Teatro Sociale di Stradella (Pv), inserito dal Ministero della Cultura nel novero delle Scuole di eccellenza nazionali operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale.

L’Accademia si pone l’obiettivo di contribuire alla formazione professionale di figure capaci di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro e dello spettacolo dal vivo, interfacciandosi con le strutture e con l’assetto manageriale dello stesso. Vengono organizzate masterclass estive con i docenti del Corso.

GEORGY LENINOV

Nel 1997 si è diplomato come violinista alla Paliashvili Central Music School del Conservatorio statale di Tbilisi. Lo stesso anno si iscrive nella classe del Professor Leo Shiukashvili al Conservatorio statale di Saradzhishvili Tbilisi. È stato membro del Quartetto d’archi statale per bambini sotto la guida del Professor Boris Chiaureli.

Nel 1998 si trasferisce a Mosca ed entra nel P.I. Conservatorio statale di Mosca Čajkovskij. Ha studiato con i professori Igor Frolov, Nadezhda Beshkina e Vladislav Igolinsky. Dal 2005 svolge stabilmente attività didattica. I suoi alunni sono diventati più volte vincitori di premi e diplomi di concorsi internazionali. Tiene masterclass in Russia e all’estero. E’ stato professore della Scuola Centrale di Musica del Conservatorio Statale Čajkovskij di Mosca. E’ Professore dell’Accademia del Ridotto dal 2017 a Stradella.

GLI STUDENTI

Gaevaya Alexandra, studente del Voronezh Music College intitolato a Rostropovich. Ha partecipato alla terza, quarta e quinta edizione della scuola estiva “Golden Talents” e al primo e secondo festival interregionale di arte classica “Viva maestro”, al concorso di strumenti ad arco per gli studenti russi delle scuole d’arte per bambini, ha collaborato con scuole di musica per bambini e con istituti di musica secondari specializzati (Vgii), partecipando a competizioni musicali dedicate agli studenti dei dipartimenti di strumenti ad arco delle scuole e dei collegi musicali provenienti dalla Russia e dai paesi limitrofi.

Ha partecipato all’esecuzione strumentale solistica di strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa) in memoria di I.S. Delinikaitis (nella sala concerti L.V. Sobinov) e all’Artistic Creativity Triumph. Studentessa eccellente dell’Accademia del Ridotto (Stradella, Italia, classe del professor Georgy Levinov), si esibisce da solista e in quartetto.

Gleb Nikolenko, è uno studente della Scuola Centrale di Musica di Mosca e dell’Accademia del Ridotto, nella classe del Professor Georgy Levinov. Ha partecipato al concorso “Piccolo Mozart” (San Pietroburgo), vincendo il secondo premio, al concorso “Il pianeta dei talenti” (Ekaterinburg) arrivando al primo posto. Ha vinto il Gran Premio durante il 51° Concorso Repubblicano per Giovani Musicisti (Kazakistan) e il Gran Premio nel 2022 durante il concorso internazionale “Val Tidone”.

Tatarinova Anna ha studiato in una scuola di musica speciale a Izhevsk, ora studia al college dell’Istituto pedagogico musicale Ippolitov-Ivanov di Mosca e nella classe dell’Accademia del Ridotto del professor Georgy Levinov. Vincitrice del primo premio del concorso internazionale “Val Tidone” e del primo premio del concorso internazionale “Singing Strings“. Ha vinto anche il secondo premio al festival “Nella patria di Pyotr Ilyich Tchaikovsky”.

David Levinov, ha iniziato a suonare il violino all’età di 4 anni e mezzo dal padre, Georgy Levinov. Il suo primo debutto è avvenuto nei Paesi Bassi, all’Orlando Festival nel 2019. Dal 2021 è allievo della Central Music School del Conservatorio di Mosca, oltre che allievo dell’Accademia del Ridotto in Italia. Nel 2023 ha vinto il primo premio al concorso internazionale “Val Tidone” e dal 2023 partecipa alle masterclass del professor Zakhar Bron.

