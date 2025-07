L’80ª edizione di Fiere Zootecniche Internazionali, in programma a CremonaFiere dal 27 al 29 novembre 2025, si prepara a rivoluzionare l’esperienza dei giovani visitatori, dedicando un impegno senza precedenti al mondo dell’istruzione e della formazione. Al centro di questa innovazione, una collaborazione consolidata e ulteriormente strutturata con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona.

Dopo il successo del convegno sulle professioni in agricoltura, tenutosi il 30 maggio scorso presso la sede dell’Università Cattolica di Cremona in occasione della Giornata Mondiale del Latte, il sodalizio tra CremonaFiere e l’Ateneo si arricchisce di una novità importante: un’area dedicata all’interno della fiera. Qui, i ricercatori della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica proporranno dimostrazioni sperimentali interattive aperte agli studenti delle scuole superiori di ogni indirizzo. Un’opportunità unica per i giovani di toccare con mano il mondo della ricerca e della sperimentazione scientifica.

“La fiera è da sempre molto attenta al mondo della formazione e dell’istruzione,” ha chiarito Massimo De Bellis, Direttore di CremonaFiere. “Per questo quest’anno abbiamo deciso di proporre, accanto al nostro concorso ‘On the way to Cremona’ – giunto alla quarta edizione e con un’adesione crescente di scuole – una nuova iniziativa in collaborazione con l’Università Cattolica.

Si tratta di uno spazio completamente dedicato alla dimostrazione di attività sperimentali, dove i ragazzi delle scuole superiori potranno prendere contatto con il mondo della ricerca e della sperimentazione. Qui acquisiranno consapevolezza delle realtà del mondo scientifico e delle attività laboratoriali attraverso un momento dimostrativo. L’obiettivo è rendere la visita in fiera sempre più interattiva e interessante per i giovani e proporre loro possibilità che vanno oltre la semplice visione delle tecniche e delle tecnologie, permettendo anche di capire gli sbocchi professionali per il loro futuro.”

Anche per il mondo universitario, questa modalità concreta di presenza in fiera rappresenta una novità significativa. “La nostra Facoltà – ha spiegato il Prof. Edoardo Fornari, docente della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali della Cattolica – partecipa da sempre alla Fiera di Cremona attraverso la collaborazione molto attiva dei Docenti ai diversi eventi. Per l’ottantesima edizione abbiamo profuso uno sforzo particolare sul fronte delle iniziative rivolte ai giovani, partendo dal convegno sulle professioni in agrozootecnia che si è svolto il 30 maggio scorso, per arrivare a questa nuova proposta che vogliamo allargare alle scuole superiori di ogni indirizzo.”

Il Presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, ha sottolineato il ruolo cruciale della fiera nel connettere competenze settoriali: “Ritengo che una fiera professionale di riferimento come la nostra debba proporre un percorso per i giovani in cui formazione e visione siano i due fari. Tutto si svolge durante l’anno, ma si sintetizza in occasione della fiera. Nel percorso si affrontano insieme all’università le principali tematiche formative e durante la fiera si presentano i risultati e li facciamo toccare con mano. Tutto questo per dare una prospettiva, una visione e provocare la crescita del settore”.

© Riproduzione riservata