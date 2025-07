Negli scorsi Giovedì d’Estate in centro a Cremona l’iniziativa è stata un successo ed ecco che per l’ultimo in programma il 24 luglio l’atelier allestito dalle21 alle23:30 in Corso Campi si prepara ad accogliere ancora numerosi passanti: è il progetto Ri-Tratti del Collettivo 50 mm, composto da studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia con sede nella città del Torrazzo.

Il gruppo si era fatto conoscere con il progetto Alla faccia degli universitari promosso in occasione dell’Art Week 2025 e ora torna con una nuova sfida: racchiudere in istantanee i volti dei partecipanti ai Giovedì d’Estate fotografandoli alla maniera dei Grandi Maestri come Richard Avedon e Man Ray.

Il Collettivo 50 mm conta una quindicina di iscritti, con diversi ruoli e un interesse comune che porta a valorizzare l’istantanea come una forma d’arte accessibile. La proposta culturale ha inoltre un risvolto benefico: chi si fa scattare una foto del progetto Ri-Tratti può lasciare un’offerta libera per la Cooperativa Sociale Agropolis.

