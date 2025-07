Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per… una partita a scopa

(Adnkronos) –

Una partita a scopa tra anziani finita… con un pugno in faccia. È successo a Lesmo, in provincia di Monza, in un centro anziani a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo. Qui ci si ritrova per giocare e stare in compagnia, ma negli ultimi tempi, secondo diverse testimonianze riportate dal Corriere della Sera, il clima si è fatto piuttosto teso. Urla, litigi e polemiche anche per la più ‘amichevole’ delle partite a carte, che questa volta è culminata addirittura in un’aggressione fisica.

Circa un mese fa infatti un uomo di 78 anni ha sferrato un pugno in faccia a un 97enne durante una partita a scopa. Nessuna conseguenza però per l’anziano, che se l’è ‘cavata’ con un labbro malconcio e la dentiera volata via. In seguito all’episodio però è intervenuta la questura, che ha imposto 30 giorni di chiusura al locale.