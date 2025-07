Roma, tifosi pazzi della terza maglia. Quanto costa e quando esordirà

(Adnkronos) –

La Roma ha presentato oggi, mercoledì 23 luglio, la terza maglia per la stagione 2025/26, ma quanto costa? La divisa ha stupito tutti con un design originale e innovativo: accantonato il giallorosso, spazio al biancoverde. “Il colletto e le iconiche tre strisce adidas sulle spalle in verde, il logo adidas Originals e il trigramma tradizionale ‘ASR’ in un vivace color giallo a contrasto su fondo bianco”, si legge nel comunicato del club, “creano un impatto visivo forte e distintivo caratterizzato anche da un pattern che richiama le geometrie tipiche dei giardini all’italiana”.

L’ispirazione, quindi, arriva dalle aree verdi e dai giardini presenti nella Capitale, ma anche dai colori di una delle squadre che, nel 1927, si unirono per formare la Roma: l’Alba, i cui colori, proprio il bianco e il verde, erano già presenti in alcuni articoli del merchandising del club. La squadra indosserà per la terza divisa per la prima volta nell’amichevole di sabato 26 luglio contro i tedeschi del Kaiserslautern.

La maglia sta riscuotendo grande successo tra i tifosi, anche se qualcuno sente la mancanza dei colori sociali del club, e hanno già preso d’assalto i Roma store e gli shop online. La versione ‘Authentic’ della maglia, quella usata dalla squadra, è in vendita a 150 euro. Un’altra versione invece, più standard, si potrà acquistare per 100 euro. Il kit si completa con i calzettoni bianchi e dettagli verdi e gialli, che costano 23 euro, e i calzoncini blu scuro che, nella loro versione ‘Authentic’, si possono acquistare per 55 euro.