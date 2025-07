Tutto pronto per la 30ª edizione di Arci Festa promossa da Arci Cremona, che dal 25 luglio al 4 agosto allestirà serate di cultura, musica e gastronomia al Parco Didattico Scout in via Lungo Po Europa. Come di consueto c’è un filo conduttore, che stavolta deriva da un’attualità dove i conflitti globali e la violenza urbana sono dilaganti; da qui il titolo che è al contempo un’esortazione: “Resisti”.

I dibatti proposti alle ore 20 affrontano il tema declinandolo in diversi ambiti: la giustizia riparativa, il sistema scolastico, le disuguaglianze di genere. Numerosi gli ospiti, fra cui l’educatore Michele Arena, la scrittrice Gabriella Dal Lago e Martina Marchiò di Medici senza Frontiere che appena rientrata da Gaza darà testimonianza di quanto sta accadendo nella Striscia.

Incontri dunque, ma anche concerti alle 22 con una lineup di band indipendenti e un evento dedicato alle Cover dell’iconico Festivalbar. Fra le novità più apprezzate dal pubblico, confermata anche per il 2025, spiccano i laboratori dalle 19. Poi ampia selezione a tavola con piatti tipici del territorio, cucina dal mondo, opzioni vegetariane, con 200 volontari per lo più under 35 impegnati nella manifestazione.

Il servizio di Federica Priori

