Si avvicina la nuova edizione di Cremona Musica, salone internazionale degli strumenti di alto artigianato organizzato da CremonaFiere, che dal 26 al 28 settembre porterà nel polo fieristico della città di Stradivari 400 espositori provenienti da 35 Paesi.

Il focus resta sugli strumenti ad arco, ma come già da qualche anno trovano spazio in apposite aree i pianoforti, le chitarre, gli strumenti a fiato e le fisarmoniche. La strategia è volgere lo sguardo sia all’estero con stand in arrivo da Europa, Stati Uniti, Asia e Australia sia al territorio valorizzando le eccellenze: liuteria a Cremona e arte organaria a Crema.

Stand, ma anche eventi: sono oltre 200 quelli in programma fra incontri, mostre e concerti; oltre ai padiglioni, faranno da cornice altri luoghi come teatro Ponchielli e Museo del Violino, in un coinvolgimento virtuoso delle istituzioni culturali. Fra le novità live spicca un nuovo palco per le chitarre elettriche. È confermato inoltre il Cremona Band Festival, che porterà 500 musicisti all’ombra del Torrazzo.

Il servizio di Federica Priori

