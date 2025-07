Crescono le imprese nel secondo trimestre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il secondo trimestre del 2025 si chiude con un saldo positivo di 32.800 imprese tra iscrizioni e cessazioni. È il miglior risultato degli ultimi cinque anni, un segnale che il settore, nonostante le incertezze globali, continua a crescere. E’ quanto emerge dall’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere, tra aprile e giugno. Il tasso di crescita complessivo si attesta allo 0,56%, in accelerazione rispetto allo 0,50% dello stesso trimestre del 2024. Il Centro Italia si distingue per il ritmo più sostenuto di ampliamento della base imprenditoriale. In particolare è il Lazio a registrare la performance migliore tra le regioni. Il Nord-Ovest, con un saldo positivo di quasi 9 mila imprese, conferma il proprio peso sul panorama nazionale, trainato dalla Lombardia che, ancora una volta, si attesta come prima regione per stock di imprese registrate. Per quanto riguarda le forme giuridiche, la spinta più forte arriva dalle società di capitali che, nel trimestre, registrano un saldo attivo di 20 mila unità. Dal punto di vista settoriale il bilancio del secondo trimestre dell’anno evidenzia una vivacità generalizzata, ma con punte particolarmente interessanti nei comparti a più alto valore aggiunto e nei servizi alla persona e all’impresa. Il settore delle costruzioni registra il saldo positivo più elevato in termini assoluti, con oltre 5 mila nuove imprese. Seguono le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, quelle professionali, scientifiche e tecniche.

