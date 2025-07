Errigo “Contenta se salirò sul gradino più alto del podio”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Sarò contenta se domani sarò sul gradino più alto del podio, ovviamente”. Lo ha detto Arianna Errigo alla vigilia della prova individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Tbilisi. “Mi sento come ad ogni vigilia del Mondiale – assicura Errigo, alla sua dodicesima rassegna iridata in carriera – Sono felice di essere qui e in ansia perché è la gara più importante dell’anno e il bilancio dipende da questa prova, a cui tengo particolarmente. E come tutte le gare, può andare molto bene come no. Sicuramente darò il massimo”.

