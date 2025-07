Gravina “Azzurre rappresentano un’eccellenza sportiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre ragazze incarnano dei valori fondamentali come l’orgoglio di indossare la maglia azzurra. Sono il simbolo dell’Italia che non molla mai e che si esalta durante il percorso. La Nazionale è un modello in grado di ispirare le future generazioni”. Queste le parole di Gabriele Gravina, numero uno della Figc, nel corso dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto la Nazionale di calcio femminile al rientro dagli Europei.

Fonte video: Quirinale