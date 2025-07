Li Qiang “Cina ed Europa collaborino di più”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Cina ed Europa “hanno ampi interessi comuni e non hanno conflitti fondamentali di interessi. Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la cooperazione dovrebbe rimanere la tendenza principale delle relazioni Cina-Ue”. Lo ha dichiarato il premier cinese Li Qiang nel corso dell’incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del summit Ue-Cina a Pechino.

lcr/gsl (Fonte video: Commissione Europea)