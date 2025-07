Da lunedì 28 luglio fino a venerdì 1 agosto saranno eseguiti nuovi interventi di asfaltatura su alcune strade cittadine. Lo comunica l’assessore competente Luca Zanacchi. I lavori di fresatura e asfaltatura interesseranno la tangenziale e via Mantova. Sulla tangenziale si interverrà sulla corsia di marcia di via Nazario Sauro nei seguenti tratti: direzione Piacenza dal quartiere fieristico fino alla caserma dei vigili del fuoco per una lunghezza complessiva di circa 400 ml; direzione Mantova dall’altezza di via Boschetto e fronte vigili del fuoco per una lunghezza complessiva di circa 400 ml.

I lavori comprenderanno la scarificazione del manto stradale di 14 cm con stesura di una guaina antipumping, 10 cm di base più 4 cm di tappeto per 3200 metri quadri complessivi di nuovo asfalto. In corrispondenza dei tratti oggetto di intervento il flusso veicolare transiterà sulla corsia di sorpasso.

Sulla via Mantova sono previsti due interventi a completamento del precedente più importante eseguito nel mese di giugno sulla corsia in direzione Mantova all’altezza dello svincolo autostradale per una lunghezza di circa 50 metri lineari e sulla corsia in direzione Cremona all’altezza del locale Roadhouse per una lunghezza circa 30 metri lineari.

L’intervento di finitura, con fresatura di 10 cm e relativo nuovo asfalto, interesserà una porzione di circa di 500 metri quadrarti. In questo caso la circolazione stradale sarà regolata a senso unico alternato.

“Con i tecnici del Settore Mobilità e i tecnici di AEM S.p.a., che ringrazio”, ha commentato l’assessore, “siamo al lavoro per programmare altri importanti interventi manutentivi che si concretizzeranno a partire dal prossimo settembre”.

